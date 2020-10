Veneto, 561 nuovi contagi e 7 morti. Quasi 1.200 positivi in 48 ore

Covid, il bollettino di oggi 10 ottobre del Veneto evidenzia 561 nuovi contagi e 7 morti, con quasi 1.200 positivi in 48 ore. Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dunque, dove si registrano 561 nuovi casi di positività al Coronavirus, per un totale di 31.065 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano anche 7 vittime, che portano il dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216. Lo afferma il bollettino della Regione. In sole 48 ore il Veneto ha visto un aumento di quasi 1.200 positivi. I soggetti in isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi al Sars Cov2. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1).

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA