Covid Italia, bollettino oggi 24 settembre 2021: 3.797 contagi e 52 morti. Positività all'1,3%

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 settembre 2021: sono 3.797 i contagi e 52 i morti registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano 4.061 le persone risultate positive ai test Covid. Erano invece 63 le vittime in un giorno (67 mercoledì scorso).

Sono 277.508 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 321.554. Il tasso di positività è dell'1,4%, stabile rispetto al dato di ieri.

Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.653.696, i morti 130.603. I dimessi e i guariti sono invece 4.419.537, con un incremento di 5.265 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 103.556, con un calo di 1.527 casi nelle ultime 24 ore.

I dati

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, a fronte di 53.571 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 488 (0,9 per cento). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) mentre aumentano leggermente quelli nei nei reparti Covid (+2). Rispetto a ieri, si registrano cinque decessi in più, per un totale di 34.004 dall'inizio della pandemia.

«Oggi nel Lazio, su 10.353 tamponi molecolari e 13.085 tamponi antigenici, per un totale di 23.438 tamponi, si registrano 361 nuovi casi positivi (-11), mentre sono 6 i decessi (-6), 395 i ricoverati (-8), 51 le persone in terapia intensive (-2) e 365 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 183». Lo ha detto l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio. Nella Asl Roma 1, sono 61 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 87 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 35 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 23 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi. Nella Asl Roma 5 sono 55 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi. Nella Asl Roma 6 sono 56 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Nelle province 44 positivi e nessun morto (Adnkronos Salute) - Nelle province si registrano 44 nuovi casi. In particolare, nella Asl di Frosinone si registrano 17 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 14 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; non si registrano decessi.

Sono 54 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.811 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,92% dei campioni. La variazione percentuale dei nuovi casi nell'ultima settimana, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -33%. Scendono ancora i ricoveri, che passano dai 71 di ieri ai 68 di oggi. Si registra un decesso recente: il bilancio delle vittime sale a 2.541. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 75 anni. Gli attualmente positivi sono 1.847 (-43 rispetto a ieri): 64 pazienti (-2) sono ricoverati in ospedale in area medica e 4 (-1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.779 (-40) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 76.529 (+96). Il decesso recente riguarda un 83enne della provincia di Chieti. Degli 80.917 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 20.533 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+29 rispetto a ieri), 20.620 in provincia di Chieti (+3), 19.583 in provincia di Pescara (+1), 19.394 in provincia di Teramo (+21) e 667 fuori regione (-1), mentre per 120 (+1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono 348 i casi positivi al Covid su 16.155 test esaminati. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone decedute. Negli ospedali aumentano a 18 i ricoveri nelle terapie intensive (+4) mentre calano a 268 quelli in degenza (-14).

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 143 i nuovi contagi registrati (su 3.407 tamponi effettuati), +297 guariti e 4 morti (per un totale di 1.389 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -158 attualmente positivi, -147 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 13).

