Covid Italia, bollettino oggi 9 novembre 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 novembre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Salgono decisamente i contagi Covid in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 883 nuovi positivi, e 7 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Gli infetti da inizio epidemia arriva a quota 486.261, quello dei decessi a 11.856. In crescita anche i ricoverati negli ospedali in area non critica, oggi a 261 (+4), e quelli in terapia intensiva a 58 (+6).

Lazio

«Oggi nel Lazio, su 12.409 tamponi molecolari e 21.611 tamponi antigenici per un totale di 34.020 tamponi, si registrano 773 nuovi casi positivi (+324); 12 i decessi (dato stabile), 523 i ricoverati (+13), 61 le terapie intensive (stabili) e +694 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a roma città sono a quota 343». Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 241 nuovi casi di Coronavirus (1,08% dei 22.230 test) e un decesso. I casi sono così distribuiti: 42 in provincia di Bari, 19 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 23 in quella di Brindisi, 26 nel Foggiano, 39 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. Altri tre casi riguardano residenti fuori regione. Delle 3.531 persone attualmente positive 152 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Umbria

Sono stati 105 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno ma continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 44, due in meno di lunedì, sei dei quali intensiva, dato invariato. Emerge dai dati sul portale della Regione. Stabile il dato delle vittime del virus, sono stati certificati 31 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.455, 74 in più. Sono stati analizzati 2.526 tamponi e 11.794 test antigenici, per un tasso di positività sul totale dello 0,7 per cento (0,31 il giorno precedente).

Basilicata

In Basilicata sono 24 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 767 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 8. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 895 (+16). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.722 somministrazioni ieri di cui oltre mille sono terze dosi. Finora 433.904 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,4 per cento del totale della popolazione residente), 396.797 hanno completato il ciclo vaccinale (71,7 per cento) e 11.625 sono le terze dosi, per un totale di 842.326 somministrazioni effettuate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA