Ghiaccio nelle bevande, gli esperti: «Possono nascondere germi e batteri»

Il ghiaccio è trasparente, ma può nascondere comunque diverse insidie, invisibili ai nostri occhi. I cubetti con cui chiediamo di far raffreddare le nostre bevande - d'estate come d'inverno - accumulano facilmente batteri se non vengono prodotti nel rispetto delle regole.

Lo conferma Bruno Ranellucci, Ceo di Tutor Consulting, uno dei massimi esperti in materia: «La scorretta produzione e conservazione del ghiaccio favorisce l'accumulo di numerosi batteri che, di fatto, condiscono il nostro drink. Un fenomeno diffuso nel nostro Paese, che fa il paio con tante irregolarità presenti nei locali dove si somministrano cibi e bevande. Irregolarità che riguardano, ad esempio, la mancata osservazione delle regole Haccp, ovvero quell'insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti, la presenza di magazzini sotterranei o di ambienti non adatti allo stoccaggio delle merci».

In Italia almeno sette locali su dieci - secondo l'esperto - sarebbero irregolari: «Penso che, in un Paese civile, le regole del gioco vadano rispettate sempre e, soprattutto, quando si gioca con la vita della gente», conclude Ranellucci.

Come si formano i batteri nel ghhiaccio

Se il ghiaccio utilizzato per preparare cocktail (o raffreddare bevande in generale) risulta essere particolarmente contaminato, il nostro organismo potrebbe risentirne.

In passato, alcune analisi condotte l’Istituto Nazionale del Ghiaccio Alimentare (INGA) sul ghiaccio prodotto in Sicilia da bar e ristoranti avevano evidenziato la presenza di irregolarità diffuse. Scarsa igiene, acqua non purificata, mancanza di sanificazione di macchinari, manipolazione impropria: sono molteplici le possibili cause di contaminazione dei cubetti che finiscono spesso nei nostri bicchieri.

Altro problema è può essere contenitore che li accoglie, se non viene ben pulito e igienizzato.

Non è un problema che riguarda solamente i bar o i ristoranti. È una cosa che può accadere benissimo anche a casa. Se non si pulisce attentamente il contenitore che forma i cubetti, o lo si maneggia con mani sporche, i germi possono rimanere nel ghiaccio, entrare nei bicchieri ed essere ingeriti insieme alle bevande.

