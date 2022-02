Novavax, slitta avvio prenotazioni nel Lazio. La Regione: «Nessuna certezza su data arrivo forniture»

Novavax, nel Lazio slitta la data per l'avvio delle prenotazioni del nuovo vaccino. Mentre sono pronte 22 linee di somministrazione per circa 5mila slot disponibili al giorno, la partenza delle prenotazioni prevista per domani è posticipata perché, spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, «ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno dell'arrivo delle forniture del vaccino».

Per il Lazio è prevista una prima fornitura da 100mila dosi di Novavax. Proprio oggi la compagnia farmaceutica ha informato che le prime dosi di Nuvaxovid, il vaccino anti-Covid , sono state spedite agli Stati Ue. Le dosi, si legge in una nota della società americana, sono partite dal centro di distribuzione olandese alla volta dei destinatari. Ue.

We’re thrilled the first lots of our #COVID19 vaccine have begun shipping to the European Union member states today. Read more: https://t.co/wPyCyTNxeL pic.twitter.com/5uh1LfPGKQ — Novavax (@Novavax) February 23, 2022

Tra i primi Paesi a riceverle ci sono Germania, Francia e Austria, Gli altri Paesi seguiranno rapidamente. L'accordo stipulato con la Commissione Ue prevede la fornitura di 100 milioni di dosi.

La vaccinazione nel Lazio



Intanto, superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:47

