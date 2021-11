Covid Lazio, il bollettino di oggi 5 novembre: 716 nuovi casi (296 a Roma) e 7 morti. Aumentano i ricoveri

Covid Lazio, il bollettino di oggi 5 novembre 2021. «Oggi nel Lazio su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 tamponi antigenici per un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi positivi (+52), 7 decessi (+1), 474 ricoverati (+26), 60 terapie intensive (+3) e +416 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 296». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Valore Rt in rialzo a 1.29 era atteso - spiegano dalla Regione - e l'incidenza è in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, l'occupazione della rete ospedaliera sotto controllo.

I dati a Roma

Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 74 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Le province

Asl di Frosinone: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

