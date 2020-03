Coronavirus, nuovo caso a Roma, paziente positivo al San Filippo Neri: medici in quarantena

Intanto allo S pallanzani di Roma sono ricoverati 59 pazienti, di cui 25 sono risultati positivi al nuovo coronavirus (in aggiunta alla coppia cinese ormai guarita), 5 sono in condizioni gravi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani di Roma. «Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque - precisa il bollettino - che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato».

C'è un primo caso anche a Velletri, comune di circa 53 mila abitanti alle porte di Roma. È un uomo di 44 anni nato in India ma da anni domiciliato in Italia ed è il primo caso di positività al nuovo coronavirus accertato a Velletri. Intanto le condizioni l'agente di Pomezia ora sono gravi. Sono peggiorate e adesso è intubato e sedato nella terapia intensiva dello Spallanzani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 13:34

Nuovo caso di Coronavirus a Roma. Un uomo, paziente oncologico, ricoverato all'ospedale San Filippo Neri , è risultato positivo al test. L'anziano si è presentato al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e dopo diverse ore è stato ricoverato in rianimazione. Sottoposto al test, è risultato positivo al Covid - 19. E adesso potrebbe scattare la quarantena per medici e infermieri.L'uomo, romano, è un paziente oncologico in cura al San Filippo Neri. La moglie è tornata dal Veneto nei giorni scorsi e non si esclude che il link epidemiologico possa essere proprio quello.