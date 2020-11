Autocertificazione per gli spostamenti, torna l'obbligo: ecco il modulo per tutte le Regioni SCARICA IL PDF​

Torna l'autocertificazione in tutta Italia. Con il nuovo Dpcm, in modo particolare per le Regioni rosse, torna l'obbligo di avere, ed esibire, l'autocertificazione alle autorità che la richiederanno per motivare gli spostamenti. Sarà necessaria in tutta Italia per il coprifuoco dalle 22 alle 5 e in alcune aree anche durante il giorno.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato.

