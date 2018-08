«Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi ringrazia l' Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia». Lo si legge su un tweet della Farnesina.

«Italia! Non possiamo sostituire l'Europa, ma siamo sempre qui, sull'altra sponda di un mare dove una volta eravamo noi gli Eritrei che soffrivano per giorni e notti nel mezzo del mare, aspettando che l'Europa si svegliasse! Ieri l'Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano». Il ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati, con un tweet, offre all'Italia il sostegno di Tirana per ospitare una quota dei migranti a bordo della nave Diciotti.

Sabato 25 Agosto 2018