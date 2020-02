Coronavirus, la mossa di Salvini: annullati i comizi in tutta Italia

A causa dell'emergenza in corso per la diffusione del coronavirus, in ottemperanza all'Ordinanza di Regione Lombardia e del Ministero della Salute (che sospende manifestazioni ed eventi, ndr), tutti gli impegni di Matteo

Salvini previsti a Roncadelle e a Lecco per giovedì 27 febbraio sono annullati e rinviati a data da destinarsi.



Lo comunica la Lega che inizialmente aveva annunciato una serie di appuntamenti dell'ex ministro da oggi fino a mercoledì in Umbria, a Roma, poi a Verona, Trento, Lecco fino a domenica a Carrara. Al momento invece è confermata la conferenza stampa di Salvini domani in Senato per illustrare i provvedimenti per l'emergenza Coronavirus. Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 12:26

