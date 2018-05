Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza.

A questo punto, con l’onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!#Primagliitaliani! Io non mollo. pic.twitter.com/d2EAICrhKb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 maggio 2018

Ieri l’ultimatum di Di Maio, oggi l’annuncio di: Conte ha rinunciato all’incarico. Il governo gialloverde, almeno per il momento, resta fermo ai box. In meno di 24 ore,è stata al centro del un risiko che travalica i confini italiani, per arrivare fino a Bruxelles, passando per la Germania. «Pochi minuti fa - ha tuonato Salvini circondato da oltre un migliaio di persone in piazza Tacito - il presidente del consiglio che avevamo individuato noi è uscito dal Quirinale dicendo che rinuncia all’incarico perché c’è stato messo il veto il no un ministro che ha il torto di aver difeso troppo gli interessi degli italiani e di aver contestato l’euro e l’unione europea che è semplicemente verità a questo punto la parola non può che tornare agli italiani, che».«Probabilmente ha aggiunto Salvini - sarebbe stato più comodo portarsi a casa cinque, sei, sette ministri, e da domani sfregarsi le mani. Ma o possiamo cambiare questo paese o la Lega non va al governo con nessuno. Sono a vostra disposizione, pero, se si torna al voto, in primis penso che ci vederemo presto a Roma a portare la voce di milioni di italiani onesti che sono stati derubati del voto. Al prossimo giro se avrete la voglia, il coraggio che avete dimostrato in queste settimane a fare il presidente del consiglio ci vado io».