. Definirlo "ministro della mala vita" forse va al di là delle sue capacità.. Pif attaccadopo la risposta del ministro dell'Interno, il 13enne eroe della. «A Ramy piacerebbe dare la cittadinanza a tutti i suoi compagni ma questa, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com'è»: è quanto ha detto Salvini a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio.Sulla concessione della cittadinanza al ragazzino di origini egiziane, «», ha proseguito Salvini. «Assolutamente no», ha poi risposto il vicepremier a chi gli ha chiesto se questa potesse essere un'occasione per cambiare la legge. Un'uscita che non è piaciuta a molti e scatenando diverse reazioni tra cui, appunto, quella di Pif che si è affidato a Instagram per definire il ministro une un«Con la battuta 'si faccia eleggerè rivolta a Ramy, il ragazzino di origine egiziana che ha chiesto la cittadinanza italiana per sé e i suoi compagni coinvolti nel dirottamento del bus,. Dice invece, interpellato sul punto a margine della partenza della Stramilano. «Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini 'fatti eleggere' mi sembra una risposta che non ha senso. È un modo per sfuggire al dibattito», ha commentato Sala. «Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli - ha aggiunto - che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura».