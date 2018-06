Polemica l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro il ministro Matteo Salvini. "Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire 'la pacchia è finita' quando ancora ci sono cadaveri che galleggiano in mare? #Salvini". Lo scrive su Twitter l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Il riferimento è alle parole usate nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha utilizzato quell'espressione parlando della situazione legata all'arrivo dei migranti soccorsi in mare.

Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire “la pacchia è finita” quando ancora ci sono cadaveri che galleggiano in mare? #Salvini — laura boldrini (@lauraboldrini) 17 giugno 2018

Il vicepremier ha anche polemizzato su Twitter con alcune Ong, scrivendo via social: "A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è STRA-FINITA, chiaro? Insulti e minacce non ci fermano. Se voi mi aiutate, io non mollo! #chiudiamoiporti".