Ultimi due giorni in zona gialla: tutto aperto, ma vietati gli spostamenti tra Regioni

Oggi e domani tutta l'Italia sarà in fascia gialla, ad eccezione di Abruzzo e Campania (quest'ultima lo ha scelto autonomamente) che sono ancora in fascia arancione. Ricordiamoci innanzitutto che la zona gialla non significa che si può ignorare il Covid-19 ma semplicemente che il sistema ospedaliero è ancora in grado di ricevere e curare pazienti. In ogni caso va rispettato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Cosa si può fare

In pratica in questi due giorni possiamo continuare a condurre una vita normale adottando le precauzioni che tutti conosciamo (distanziamento, lavare spesso le mani, mascherina). C'è una sola rilevante novità: non possiamo uscire dalla nostra Regione di residenza se non per motivi legati al lavoro, alla salute e a necessità improrogabili. E' comunque vivamente consigliato di vedere poca gente soprattutto in casa. Non serve l'autocertificazione a meno che non si esca dalla Regione.

Il "lockdown"

Da giovedì 24 le cose cambieranno perché tutta l'Italia entrerà in zona rossa e dunque in teoria non si dovrebbe neanche lasciare la propria abitazione anche se ieri il governo ha fatto sapere che è consentito anche uscire dal proprio comune una volta al giorno in coppia e con figli con meno di 14 anni per andare a trovare un parente. Da giovedì è bene avere sempre a portata di mano l'autocertificazione

Il vademecum del 22 e 23 dicembre

Ma torniamo alle regole in vigore oggi e domani ovvero in fascia gialla. Ecco un piccolo-vademecum:

- i negozi sono aperti fino alle 21

- i ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18 (ma possono fare asporto fino alle 22)

- l'autocertificazione non serve se non dalle 22 alle 5 o se si deve uscire dalla Regione

- si possono andare a trovare parenti o amici

- si possono andare a trovare i nonni ma adottando tutte le precauzioni del caso, in questo caso meglio utilizzare la mascherina anche in casa.

Per Abruzzo e Campania (arancioni anche oggi e domani)

- bar e ristoranti aperti solo per l'asporto

- non si può uscire dal proprio Comune se non per lavoro, salute e necessità e muniti di autocertificazione.

