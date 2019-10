La votazione

Ieri alla Camera, in un'aula semivuota (presenti in mattinata solo 35 deputati), è iniziata la discussione generale del provvedimento e i rosso-gialli si accingono oggi a dare il quarto e definitivo via libera alla riforma. Essendo una riforma costituzionale il provvedimento, per passare, dovrà ottenere la maggioranza assoluta (cioè 316 voti). Forza Italia e Fratelli d'italia hanno annunciato il loro voto a favore della riforma. Anche Italia Viva ha assicurato il sì.



Il Movimento

«Ci siamo, tra poco la nostra legge di riforma costituzionale passerà alla Camera per l'ultima votazione. È un momento storico per il nostro Paese: presto avremo 345 parlamentari in meno e milioni di euro da investire in servizi per i cittadini. Questo governo è nato principalmente per realizzare subito due obiettivi: ridurre il numero di senatori e deputati ed evitare l'aumento dell'Iva che sarebbe costato 600 euro all'anno per ciascuna famiglia. Con l'ok definitivo di Montecitorio potremo dire di aver mantenuto il primo di questi impegni presi con gli italiani, mentre il secondo verrà realizzato con la legge di bilancio». È quanto si legge in un post del M5S pubblicato sul blog delle Stelle.



«Io credo che la riforma passerà. Nel caso in cui non ci fosse un esito favorevole oggi ne prenderemo le dovute conseguenze. Per quel che mi riguarda dovremo assolutamente fare una riflessione interna. Ma io sono veramente sicuro che oggi la riforma passi». Così Federico D'Incà, parlamentare del M5S e Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ad Agorà Rai Tre. «Io ho trovato un gruppo dei 5 Stelle assolutamente compatto», ha aggiunto D'Incà con riferimento alle notizie giornalistiche di alcuni parlamentari del M5S dubbiosi sulla riforma.



Cosa cambia

Con la riforma, se sarà approvata, muta il rapporto numerico di rappresentanza: alla Camera 1 deputato per 151.210 abitanti (oggi 96.006 ), a Palazzo Madama 1 senatore per 302.420 abitanti (ora 188.424).

