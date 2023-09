Strage di Ustica, Amato: «Mai detto a Macron di chiedere scusa»

Non ho detto a Macron di chiedere scusa. Che sono scemo? Improvvisamente arriva un italiano che chiede a Macron di chiedere scusa? Dall'intervista sembra che abbia detto una cosa del genere, ma io nell’intervista chiedo a Macron di occuparsi della cosa. Se è fondata, allora deve chiedere scusa”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, incontrando i cronisti nella sede della Stampa Estera a Roma in merito alla sua intervista sulla strage di Ustica.

"Io non ho ritrattato niente. Non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho detto che adottavo e portavo avanti l’ipotesi più fortemente ritenuta, più o meno, credibile tra quel formulate. Specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e il mio scopo era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità", ha aggiunto.

