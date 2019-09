«Davvero non hanno dignità, oggi ha detto tranquillamente che lui non è dei 5stelle. Pensate la faccia di tolla, ha detto tranquillamente non sono militante dei 5 stelle, non vado ai vertici dei 5stelle, anzi ho votato a sinistra». «Abbiamo avuto senza saperlo un presidente del Consiglio di sinistra per un anno».

Salvini, il nuovo esecutivo che si sta provando a far nascere «non sarebbe un governo Pd-Cinque Stelle ma un governo Pd-Pd, con il Presidente del Consiglio del Pd, il vicepremier, se c'è, del Pd, il sottosegretario, se c'è, del Pd». «Allora se qui le elezioni non servono perché vince sempre il Pd ditecelo». «Io chiedo ancora al Presidente della Repubblica di ragionare, di ascoltare il Paese che non vuole questo governo telecomandato da Berlino». «La novità di oggi è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i 5 Stelle fanno da tappezzeria. L'esatto contrario di tutte le elezioni che ci sono state in Italia negli ultimi due anni», continua. Per, il nuovo esecutivo che si sta provando a far nascere «non sarebbe un governo Pd-Cinque Stelle ma un governo Pd-Pd, con il Presidente del Consiglio del Pd, il vicepremier, se c'è, del Pd, il sottosegretario, se c'è, del Pd». «Allora se qui le elezioni non servono perché vince sempre il Pd ditecelo». Luigi Di Maio «lo vedo vittima di», spiega. «Ho letto oggi che Zingaretti e Franceschini non vogliono vicepresidenti, anche Conte non vuole più vicepresidenti». «Il regista di tutto è Conte, perché la Merkel ha telefonato a Conte, perché i poteri forti stanno spingendo Conte, perché il primo a scaricare i 5 stelle è stato Conte». «Non entro nel merito delle dinamiche dei 5 Stelle anche perché in molti ci stanno scrivendo e chiamando. Però posso entrare in casa altrui, posso solo attendere che votino i loro militanti sulla piattaforma Rousseau, perché l'alleanza con il Pd per molti è indigeribile».

Porti chiuse ma porte dellaben aperte.è pronto ad accogliere nel Carroccio i delusi. «Le porte dellasono e saranno sempre più aperte», risponde il "Capitano" a chi gli chiede se imbarcherebbe nel partito i grillini. «Nei mesi passati abbiamo detto tanti no, se c'è comunanza di idee vedremo. Rispetto la coerenza e la dignità di quegli elettori ed eletti dei 5 Stelle che dicono 'io sono entrato in politica per contrastare il Pd e Renzi e voi mi ci mandate al Governo'», aggiunge Salvini al suo arrivo alla Berghem Fest di Alzano Lombardo (Bergamo). E attacca Conte: