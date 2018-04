Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

seppellisce definitivamente l'ipotesi di unappoggiato dae insulta i grillini scatenando l'irritazione di: c'è chi distrugge. La presidente del, intanto è stata oggi alper riferire al Capo dello Stato,, gli esiti del mandato esplorativo conferitole mercoledì scorso. I due giri di consultazioni hanno confermato al momento l'impossibilità di formare un governo appoggiato da centrodestra e 5 stelle.. «È gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi», ha detto Berlusconi parlando dei 5 stelle, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise in vista delle elezioni regionali di domenica. L'ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: «Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l'Italia a gente come lui».«Nessun accordo è possibile con i 5 Stelle, un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia», aveva già detto Berlusconi oggi appena arrivato a Larino, in Molise. «Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni: regna una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio», ha aggiunto il presidente di Forza Italia. «Governo di responsabilità? Non so di cosa si parli. Io credo che la soluzione sia un governo di centrodestra che trovi in Parlamento persone responsabili che diano loro i voti necessari. Tutte le altre soluzioni sono dannose per l'Italia», ha sostenuto ancora Berlusconi.«Nella formazione del governo ho cercato di dare seguito a cosa voleva la Lega in modo che qualche persona competente fosse dentro una squadra di inefficienti. Ma ho verificato quanto il Movimento 5 Stelle sia un partito non democratico, un pericolo per l'Italia», ha insistito Berlusconi, ricostruendo quanto accaduto ieri. «Io penso a un governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini», ha continuato il leader di Forza Italia. L'ex premier ha quindi bocciato l'eventuale mandato al presidente della Camera Roberto Fico: «Già il fatto di dare un incarico a uno così la dice lunga... Tutti i 5 Stelle sono incapaci di fare qualcosa di buono per l'Italia».. «Meglio vivere onestamente, magari grazie al "pulire i cessi", piuttosto che accordarsi con la #Mafia. Capito, Silvio?», ha replicato su Twitter il senatore M5S Nicola Morra.«In questi giorni ho svolto l'incarico che mi è stato affidato con dedizione cercando di favorire il confronto costruttivo tra le forze politiche in grado di verificare la maggioranza parlamentare nel perimetro che ha indicato Mattarella», ha affermato Casellati al termine dell'incontro con Mattarella. «Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere», ha aggiunto ringraziando il capo dello Stato «per la fiducia accordatami e per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni».«Berlusconi? Non l'ho sentito e non credo di sentirlo. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla. Fino alle 15.15 sarò qua al Salone, poi dalle 15.30 farò un giro di telefonate e faremo le nostre proposte», ha detto Salvini. «Mattarella si prende due giorni? Bene, meglio», ha poi aggiunto. «Siamo la prima forza della maggioranza, non staremo a guardare, aspettiamo Mattarella e prenderemo in mano la situazione - ha continuato -. Con chi faremo il governo se non con il Pd? Togliete il Pd e vedete cosa resta».«Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega», ha detto ancora il segretario del Carroccio bocciando l'apertura al Pd di Berlusconi. «Mi spiace che ci sia gente che invece di costruire pensa a distruggere, anche nel centrodestra. Io sto tenendo il centrodestra unito da più di un mese e mi sento dire che dobbiamo andare con il Pd. Ma dai, non scherziamo», ha proseguito Salvini. «Continuo testardamente a ribadire - ha aggiunto - che il voto degli italiani va rispettato, altri non lo fanno». «Aspettiamo la riflessione. Spero di essere oggetto di questa riflessione ma non so se posso ambire a tanto», ha continuato il capo leghista rispondendo a una domanda sugli spunti di «riflessione politica» che Casellati ha detto di aver dato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un rischio di fare come Bersani? «non mi interessa - ha risposto - La gente mi chiede di andare avanti».per evitarlo sono pronto a tutto, aveva poco prima assicurato il segretario della Lega. «Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo, che non vuole nessun governo per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani. E per evitare questa fregatura io farò tutto il possibile», ha detto Salvini. «Farò tutto quello che è possibile fare - ha aggiunto - se possibile mettendomi anche in campo in prima persona». «Alla fine del giro, verso le 14.30-15, dopo aver sentito - visto che non li ho ancora sentiti - Di Maio, Berlusconi, la Meloni e tutti quanti vi dico se c'è qualcosa di nuovo», ha detto ancora il segretario della Lega. «Piuttosto che riportare il Pd al governo faccio tre passi avanti io», ha poi scandito.«Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua... mi ha detto sto ragionando, fai tu», era state le parole dette dal leader della Lega in mattinata parlando al telefono con Casellati nella Red Lounge del salone del Mobile, prima di iniziare la visita nei padiglioni dell'esposizione. «Fammi sapere, ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso - ha continuato al telefono camminando avanti e indietro, in una conversazione non interamente comprensibile - io continuo testardamente e ingenuamente... voi fate le vostre valutazioni».. «Berlusconi sogna se pensa di potersi prendere alcuni esponenti del Pd. E sogna ancora di più se pensa che possa esserci il Pd a sostegno di un governo con Salvini e la Meloni». Lo dice Ettore Rosato, vicepresidente Pd della Camera, parlando con i giornalisti in Transatlantico. «Non faremo la ruota di scorta di nessuno», aggiunge con riferimento sia al centrodestra che al M5S.. Basta schiaffi: l'accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato aveva già detto prima delle dichiarzioni di Berlusconi Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicinissima all'ex premier: «Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità», aveva sottolineato dice la senatrice a Circo Massimo, su Radio Capital. «L'apertura di Di Maio è durata meno di sette ore, sembrava ci fosse uno spiraglio per far cadere i veti. Quando Salvini ha riferito la possibilità, Berlusconi si è detto d'accordo, a condizione di avere pari dignità e di non mettere Forza Italia in un angolo». Ronzulli ha poi negato che ci sia mai stata una discussione su un appoggio esterno di Forza Italia a un governo Lega-M5S: «Non se n'è mai parlato. Non esisteva ieri, non esiste oggi e non esisterà domani. Non faremo i portatori d'acqua». Forza Italia, ha chiarito ancora, «non ha mai bluffato, abbiamo sempre giocato a carte scoperte. Non giochiamo poker». E aveva quindi attaccato il leader dei 5 stelle: «Non ho ancora capito cosa vuole fare Di Maio da grande. Evidentemente vuole solo sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi, non gli interessa degli italiani».Nessun problema di fiducia, invece, con l'alleato leghista: «Ci fidiamo di Salvini, non romperà l'unità del centrodestra». La prospettiva, allora, potrebbe essere un governo M5S-Pd, una soluzione che, secondo alcuni retroscena, avrebbe dei sostenitori anche in Forza Italia. Ronzulli, però, è di un'altra opinione: «Nessuno tifa per questa ipotesi che non ci riguarda», dice, «ci siamo presentati agli italiani per governare, non per andare all'opposizione». E sulla possibilità di tornare alle elezioni, afferma: «Ho rispetto per le decisioni del Capo dello Stato ma non sarebbe giusto per gli italiani tornare al voto».