Proposta di matrimonio alla Camera? Era tutta una recita. «Nozze già fissate, la fidanzata sapeva tutto»

Martedì 3 Dicembre 2019, 17:54

Qualche giorno fa il deputato leghistastupì l’aula della Camera quando, dopo aver preso la parola, tirò fuori un anello e fece la proposta di matrimonio alla. Una scena che piacque a molti, meno al presidente Roberto Fico, ma che ora si scopre essere stata solo una boutade per un po’ di visibilità.Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera infatti, Di Muro e la fidanzata non solo erano già fidanzati, ma sono da tempo nel pieno dell’organizzazione del loro matrimonio:, dato che la ‘fortunata’ sapeva già tutto da tempo, così come buona parte dei conoscenti della coppia.La data è già fissata: 5 settembre, nella cattedrale di Ventimiglia alta, mentre il ricevimento sarà all’agriturismo di Isolabona ‘U Cian’. Non solo: i due avrebbero già frequentato un lungo corso prematrimoniale, finito proprio domenica scorsa. Perché, dunque, quella scena alla Camera? Una recita, fatta peraltro mentre a Montecitorio si discuteva di questioni un pelino più serie (la ricostruzione di alcune zone dell’Italia centrale dopo i terremoti del 2016).