Pierluigi Bersani attore nel cortometraggio di Agostino Ferrente: nei panni di un salumiere e un rider. Ecco di cosa si tratta

di Tommaso Cometti

Non è mai troppo tardi per provare nuove esperienze: lo dimostra Pierluigi Bersani. L'ex ministro ha deciso di dedicarsi al ruolo di attore, in un cortometraggio di Agostino Ferrente, "Coupon". L'interprete in erba reciterà ben sette ruoli, per descrivere al meglio l'Italia di oggi.

Il film

Bersani dovrà interpretare personaggi molto diversi tra loro, dal salumiere al rider. Il corto di Agostino Ferrente, «Coupon, il film della felicità», avrà una durata di venti minuti circa: a rendere possibile la collaborazione tra il cineasta e l'ex segretario del Pd è stato Sergio Staino, affettuosamente commemorato nella presentazione del film a Roma. A convincere definitivamente Bersani, però, è stato soprattutto Andrea Satta, attore e pediatra.

Il cast

Nel cast c’è anche Milena Vukovic, Andrea Satta stesso (che girerà in bicicletta per accumulare i fantomatici coupon della felicità), Maria Grazia Calandrone e Paolo Lombardi, che fa l’angelo custode. Il corto è atteso al Torino Film Festival.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 15:31

