Tg2, Nicola Rao verso la nomina a direttore: sarà il successore di Sangiuliano

Domani mattina torna a riunirsi il cda della Rai. Un consiglio di amministrazione guidato dall’a.d. Carlo Fuortes che concederà la prima nomina vicina all’attuale governo, soprattutto alla premier Giorgia Meloni. Si tratta del Tg2 che rimasto privo del suo direttore Gennaro Sangiuliano, ora ministro della Cultura, ha la necessità di un nuovo responsabile, seppure durante il periodo ad interim Carlo Pilieci si sia difeso molto bene.

C’è un solo candidato per la nomina (infatti è arrivato ai consiglieri di Viale Mazzini soltanto il suo curriculum): si tratta di Nicola Rao, da un anno vicedirettore del Tg1 e considerato una delle punte di diamante della squadra stimata e apprezzata da Giorgia Meloni.

Probabilmente sarà il primo passo di ravvicinamento verso la nomina più ambita, quella della direzione del Tg1 che ogni governo ottiene. Ma per avere le nuove nomine bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, anche perché l’attuale cda con l’a.d. Fuortes è in scadenza nel 2024 e si presume che si aspetterà la fine del mandato per rinnovare le cariche. A meno che… Fuortes non abbia un altro incarico prestigioso prima.

