Matteo Salvini cambia look: «Ho messo gli occhiali da vista». E nei commenti è odio e amore

Matteo Salvini cambia look e passa agli occhiali da vista: lo ha 'ufficializzato' lui stesso, il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che con un post con un selfie sui suoi social network ha pubblicato una foto con gli occhiali. «Buongiorno e buon lunedì Amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso... Occhiali da vista», scrive Salvini.



Leggi anche > Il virologo: «Con la fase 2 ci sarà seconda ondata di contagi, è sicuro»



Gli occhiali non sono una novità: li aveva già indossati lo scorso 16 aprile nel corso di una conferenza stampa in Senato. «Oggi esordio con gli occhiali, come potete vedere perché ci sono gli ottici aperti e gli anni passano per tutti», aveva detto. Tanti i commenti al tweet di oggi che ufficializza l'adozione degli occhiali. Tra i primi a intervenire il collega di partito, Claudio Borghi, che lo 'avverte': «Passaggio successivo: lenti progressive».



E poi i commenti di fan e detrattori: «Si comincia con gli occhiali poi si passa ai doloretti alle ginocchia per ritrovarsi infine a guardare i cantieri tutto in così poco tempo», scrive qualcuno. C'è anche chi nota somiglianze: «Imitazione di Maroni perfetta», e «sembri Maroni», rispettivamente i post di Massimiliano e Barbie. Poi si schiera il partito di chi apprezza, esteticamente parlando: «Buongiorno Matteo ... a me piaci pure così!!!!», «Buongiorno e buon lunedì Leader. Stai benissimo con gli occhiali cambia look e passa agli occhiali da vista: lo ha 'ufficializzato' lui stesso, il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che con un post con un selfie sui suoi social network ha pubblicato una foto con gli occhiali. «Buongiorno e buon lunedì Amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso... Occhiali da vista», scrive Salvini.Gli occhiali non sono una novità: li aveva già indossati lo scorso 16 aprile nel corso di una conferenza stampa in Senato. «Oggi esordio con gli occhiali, come potete vedere perché ci sono gli ottici aperti e gli anni passano per tutti», aveva detto. Tanti i commenti al tweet di oggi che ufficializza l'adozione degli occhiali. Tra i primi a intervenire il collega di partito, Claudio Borghi, che lo 'avverte': «Passaggio successivo: lenti progressive».E poi i commenti di fan e detrattori: «Si comincia con gli occhiali poi si passa ai doloretti alle ginocchia per ritrovarsi infine a guardare i cantieri tutto in così poco tempo», scrive qualcuno. C'è anche chi nota somiglianze: «Imitazione di Maroni perfetta», e «sembri Maroni», rispettivamente i post di Massimiliano e Barbie. Poi si schiera il partito di chi apprezza, esteticamente parlando: «Buongiorno Matteo ... a me piaci pure così!!!!», «Buongiorno e buon lunedì Leader. Stai benissimo con gli occhiali

(Giuliano),

ti sta bene gli occhiali

, assicurano Giole e tanti altri.

Buongiorno e buon lunedì Amici.

Ahimè, a 47 anni mi sono arreso... Occhiali da vista. pic.twitter.com/EWYrMVf1f3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 20, 2020

Non manca chi approfitta per attaccare il leader leghista. Rita apre il fuoco: «Per favore, è già dalla settimana scorsa che li porti e risponde alla necessità di apparire persona serie e affidabile, come quando volevi apparire medico, ma appunto, è solo apparenza». Tanti tagliano corto: «e chissene». Più cattivo Lucio: «Hai il cervello difettoso non gli occhi». Infine Tano, con una ironia forse non voluta, data da un errore grammaticale nel testo: «Buongiorno Matteo con gli occhiali siamo più intelletuali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA