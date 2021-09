Luca Morisi lascia, Salvini perde il suo capo della comunicazione. «Questioni familiari»

Matteo Salvini perde Luca Morisi, lo storico capo della comunicazione social. In una lettera ai parlamentari della Lega, Morisi ha annunciato la decisione di abbandonare il suo incarico: «Cari amici, mi avete scritto in tanti - scrive Morisi - Ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia: sto bene, non c'è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni famigliari. Un abbraccio e ancora grazie».

uru dell'informazione social, professore universitario, Morisi, quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del Carroccio. Morisi, da ultimo, è stato cooptato nella segreteria politica 'allargata' della Lega, lo scorso ottobre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 21:21

