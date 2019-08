Conte interviene sulla crisi M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare sembra riavviarsi.

In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, nè dal Movimento 5 Stelle nè da Di Maio stesso

. La precisazione di Palazzo Chigi in merito alla trattativa per la formazione di un nuovo Governo tra grillini e dem.

Devono dire di sì a Conte, altrimenti inutile vedersi, sono stanco dei giochini

Luigi Di Maio ai suoi lunedì sera dopo il vertice con il Pd. Ma da fonti dem era stato riferito che l'accordo di governo rischiava di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio

che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier

. Ecco il vero motivo dell'ultimatum.



Tanto che anche Graziano Delrio aveva chiesto «qualcuno prenda in mano la situazione» e il messaggio dal



E sempre nel pomeriggio al via la cabina di regia al Pd con il segretario Zingaretti, il presidente del partito Paolo Gentiloni, i due vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, i capigruppi Andrea Marcucci e Graziano Delrio e le due vicepresidenti dell'assemblea Debora Serracchiani e Anna Ascani.

Pd: segnale positivo. La precisazione che Luigi Di Maio non ha mai chiesto il Viminale «mi sembra un segnale positivo» dice Andrea Marcucci. «Passi in avanti? Direi di sì», ha risposto ai cronisti arrivando al Nazareno per la cabina di regia del Pd. La trattativa è ripartita? «Sono più ottimista», ha detto ancora Marcucci.

D'Uva riapre. «Non mi risulta che la trattativa sia saltata. Si va avanti, una cosa per volta». Lo ha detto il capogruppo alla Camera dei Cinque Stelle, Francesco D'Uva, intercettato dai cronisti nelle vicinanze di Montecitorio.

Con il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, si apre al Quirinale il secondo giro di consultazioni per la formazione di un nuovo governo in seguito alle dimissioni da presidente del Consiglio presentate da Giuseppe Conte. A seguire, il presidente Mattarella riceverà il presidente della Camera Roberto Fico. In base al comunicato diramato dal Quirinale, le consultazioni si svolgeranno in due giorni.

», aveva tuonato«Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità». Così in una nota il M5S.In risposta i dem, accusando il M5S di non voler parlare di contenuti, non solo negano chiusure a Giuseppe Conte premier - «non c'è alcun veto», afferma ancora Delrio -, ma invitano l'avvocato a trattare in prima persona, magari al posto di Di Maio. Di qui l'appello del capogruppo alla Camera: «Qualcuno prenda in mano la situazione». Un modo per far venire allo scoperto le reali intenzioni del capo M5s (se si muove solo per un posizionamento tattico o se pone un problema politico serio contro l'accordo) e capire se le sue mosse rappresentano essenzialmente una iniziativa personale o coinvolgono tutto il movimento.Nicola Zingaretti e i suoi tengono contatti aperti a tutti i livelli con la controparte, ma il tempo per una soluzione alla crisi di governo stringe. Alle 16 inizia il secondo giro di consultazioni e i due potenziali partner di governo sono in calendario domani pomeriggio (separati dall'audizione di Matteo Salvini , prevista dopo i dem e prima del M5S). Il Quirinale attende e ulteriori richieste di tempo non sembrano convincere Sergio Mattarella . Questione nodale è diventata dunque il ruolo di Di Maio. Fonti M5S negano che abbia mai chiesto per sè il Viminale, ma il Pd stigmatizza «l'ambizione personale» del capo politico M5S, che sarebbe un ostacolo alla trattativa.