governo M5S-Lega. Dopo l'premiership. In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo (Di Maio. Parlo dopo», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato. Ferve il lavoro per la nascita del. Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta da definire il nodo. In pole c'è il diplomatico Giampiero ecco chi è ). «Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con. Parlo dopo», ha detto il leader della Lega Matteo, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato.

Con Matteo Salvini «portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto».

Venerdì 11 Maggio 2018

Tra i due sembra procedere tutto liscio: «Ci sono ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'interessi», ha detto in mattinata Di Maio aggiungendo in merito alla premiership che di nomi «ancora non si discute».