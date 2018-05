Vertice M5S-Lega: grana Savona

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vertice a Montecitorio tra i leader di. All'incontro, diversamente da quanto sembrava in un primo momento, non era presente il premier designato dai due partiti,. All'esame dei due leader la composizione della squadra di governo che, a quanto risulta, sarebbe comunque completata mantenendo, allo stato, l'indicazione diall'Economia. Sull'assetto della squadra il candidato premier e i due leader starebbero comunque facendo gli approfondimenti.LEGGI ANCHE Conte, il giallo del curriculum. I 5 stelle: «Mai citati titoli a New York» LEGGI ANCHE Conte difensore del metodo Stamina, esplode il caso Intanto stamani il presidente della Repubblicaha ricevuto ali presidenti di Camera e Senato dopo che ierihanno indicatocome premier. Il primo a salire al Colle è stato il presidente della Camera,, che è stato a colloquio con il capo dello Stato per circa mezzora. Alle 12 è arrivata invece la presidente del Senato,. Anche per lei colloquio di poco meno di 30 minuti. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni.LEGGI ANCHE Mattarella prende tempo: richiamo su conti e spread LEGGI ANCHE Braccio di ferro su Savona l'eurocritico E' un puzzle complicato, segnato dalla triangolazione tra M5S, Lega e Quirinale, quello del governo del professor Conte. Ancora non c'è la soluzione sui ministri e i nodi restano diversi. I tempi attesi per scioglierli non sono brevissimi e sull'Economia, sul quale l'occhio del Quirinale è più che mai attento, c'è il rischio di un braccio di ferro tra il duo Di Maio-Salvini e il Colle. Con i primi che, al momento, non sembrano voler recedere dalla loro scelta iniziale, l'ex ministro dell'Industria del governo Ciampi Paolo Savona.I due leader, comunque, saranno ministri. Il primo punta a un superdicastero che comprenda Sviluppo Economico e Lavoro. Per l'accorpamento, tuttavia, serve un decreto del Consiglio dei ministri ed è quindi possibile che, nei primi giorni di governo, sia Conte a prendere l'interim di uno dei due dicasteri per poi cedere la delega a Di Maio. Salvini è invece diretto all'Interno e la Lega, quasi certamente prenderà l'Agricoltura (in pole c'è Nicola Molteni) e il Turismo (con delega agli Affari Regionali) che andrà quasi certamente a Gian Marco Centinaio.«Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Ed è giusto che se e quando il presidente Mattarella deciderà di incaricare Conte come premier, ci sia un passaggio insieme a Salvini e Di Maio per decidere i nomi dei ministri».Così ha risposto Gian Marco Centinaio, Capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà su Rai tre, a chi gli chiedeva dell'intervento di Conte sulla scelta dei ministri.«Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: «Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa». Confermo: all'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi», scrive Salvini su Facebook.