Maurizio Gasparri canta "Con le mani" di Zucchero in onore della "manina" evocata da Luigi Di Maio.

Radio Rock 106.6 si è inserita nella querelle politica sul condono fiscale, coinvolgendo ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovic una delle voci più critiche dell’opposizione:Il senatore di Forza Italia, alludendo sarcasticamente alla sortita di Luigi Di Maio su una presunta manipolazione del decreto fiscale - “Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica” -, ha deciso di cantare il brano “Con le mani” di Zucchero.A stretto giro di posta è seguita anche la dedica diretta al vicepremier pentastellato: “siccome fa le leggi con i piedi, anziché con le mani, si becca un cantante che canta come me, pure lui, con i piedi”.