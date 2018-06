Ho appena donato 10 euro ad Arcigay a nome del ministro Lorenzo Fontana.

Fa unada parte del, come segno di protesta alle sue dichiarazioniL'iniziativa di una 32enne siciliana, Simona Melani, è diventatae si è presto diffusa sui social dove altri utenti hanno deciso di emulare il suo gesto e fare lo stesso.La ragazza ha scritto su Twitter: «Ho appena donato 10 euro ad Arcigay a nome del ministro Lorenzo Fontana. Grazie». La 32enne ha anche inserito la mail istituzionale del ministro, di cui non ha apprezzato le dichiarazioni in merito alla famiglia tradizionale, non accettando quindi quelle con coppie gay. «Sono tantissime le persone che hanno apprezzato il mio gesto, che mi hanno sostenuta effettuando anche loro una donazione di 'protesta'», ha spiegato la giovane al TgCom 24. Qualcuno le ha chiesto se quello che aveva fatto in realtà non fosse un reato, un furto di identità, ma lei ha chiarito: «Ho solo fatto una donazione con il mio pay pal e prendendo una email pubblica. Nessun furto d'identità. Ciò che più fa male è che l'omofobia in Italia è un problema serio e molti si sentono autorizzati a offendere altre persone sbandierando in maniera erronea il diritto di libertà di opinione».