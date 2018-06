Ballottaggi, votanti in calo al 15.5%

È stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma.



Ecco l'affluenza alle ore 12 in 11 dei 14 capoluoghi chiamati al ballottaggio sulla base dei dati elaborati dal Viminale. SONDRIO 19,50% (primo turno 21,87) - IMPERIA 18,25 (22,29) - MASSA 17,73 (19,27) - SIENA 19,45 (21,50) - PISA 20,87 (20,15) - ANCONA 14,24 (17,63) - TERNI 15,00 (18,47) - VITERBO 14,45 (19,74) - AVELLINO 14,12 (20,86) - BRINDISI 14,32 (20,53) - TERAMO 15,41 (20,73)

