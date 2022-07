Draghi in Senato diretta, premier alla prova della fiducia: gli scenari, pronti due discorsi

Cirisi di governo e voto di fiducia in diretta. Alle 9,30 Mario Draghi è atteso in Senato per svolgere quelle comunicazioni che, per volontà di Sergio Mattarella, consentono di sottoporre alla discussione del Parlamento la crisi aperta dalle sue dimissioni da presidente del Consiglio. Domani toccherà alla Camera. Il timing prevede che dopo la discussione ci sia la replica e poi “l’eventuale” voto di fiducia, oggi a partire dalle 18.30 e domani a Montecitorio dalle 11,30. Già, perché se ci sarà o meno dipenderà da ciò che il premier dirà a palazzo Madama. Se i tentativi di eliminare i veti reciproci dovessero fallire, c’è sempre la possibilità che si presenti alle Camere con dimissioni irrevocabili senza attendere il voto.

Crisi di governo, Draghi tratta con i partiti. Letta: «Finirà bene». L'incognita M5S: il premier scrive due discorsi

Draghi in Senato, la diretta

Ore 7.30 - I numeri definitivi della scissione attesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare sulla fiducia al governo Draghi si conosceranno sola alla fine del discorso che terrà domani al Senato il presidente del Consiglio, ma il lavorio prosegue sotto traccia per salvare l’unità del Movimento e il destino dell’esecutivo.

Ore 6.52 - Draghi stamattina in Senato. Le opzioni sul tavolo, e anche le versioni del discorso preparate per la replica prevista alle 16.30, sono due. La prima prevede una conferma delle dimissioni del premier. Scenario per cui ieri ha anche ricevuto dal Quirinale indicazioni sulla prassi da seguire. Al contrario la seconda, in linea con il pressing degli ultimi giorni e le speranze dello stesso Draghi, vede la richiesta di un nuovo voto di fiducia su una risoluzione, con tanto di road map sul da farsi per legge di bilancio, Pnrr, inflazione e crisi energetica.

