Di Maio attacca Salvini: «Basta minacciare crisi di governo, l'Italia non è un gioco»

«L'Italia non è un gioco ». Luigi di Maio torna ad attaccare Matteo Salvini dopo le voci di crisi di governo legate alle indagini sul sottosegretario Armando Siri e le notizie riguardo ai contatti della Lega con Silvio Berlusconi. « Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Sembra ci siano persino contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Sono davvero sbalordito», scrive Di Maio su Facebook.





«L'Italia non è mica un gioco, l'Italia siamo noi e milioni di famiglie in difficoltà che vogliono un segnale. L'Italia non è un trofeo e trovo gravissimo che la Lega con così tanta superficialità ogni volta che gli gira minacci di far cadere il governo», sottolinea. Ultimo aggiornamento: 11:01