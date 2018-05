Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di realizzare i fatti allora io sono sicuro che con chi ha a cuore la gente allora una soluzione la dobbiamo trovare, soprattutto se il rischio è che arrivi un altro algido governo tecnico» che «non avrebbe connessione con il Paese».



"Passo indietro". «Se il punto è realizzare cose per gli italiani, fare un programma, e quell'ostacolo è Luigi D Maio premier come ho detto scegliamo insieme un presidente del consiglio che non sia io». Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, a «1/2h in più». «Io faccio un passo indietro, Salvini fa un passo indietro, ma c'è un altro che deve fare un passo indietro» riferendosi a Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio a '1/2h In Più' su Rai3, ha spiegato di avere parlato a Salvini di questa possibilità «un pò di tempo fa» e ricordando che «il dialogo con Salvini non è andato avanti perché c'è il tema del centrodestra».

"Governo politico". «Questo ovviamente è uno scenario su cui non ho ricevuto proposte, ma sia chiaro: quello che voglio fare è un governo politico con la Lega su determinati punti». «L'esercizio provvisorio è da scongiurare assolutamente. Il Parlamento sta lavorando nella commissione speciale: il governo ha presentato il Def, che analizzeremo come Parlamento. Ora bisogna fissare con una legge quello che prevediamo nel Parlamento e questo si può fare con un decreto legge »manovrina« sia a luglio, sia a settembre per votare a ottobre per scongiurare l'aumento dell'Iva. C'è l'impegno del M5s di tenere i conti in ordine».

"No a governi tecnici". «Se siamo in grado di fare un governo bene altrimenti parte un governo tecnico che noi non voteremo». Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, a "1/2h in più". Berlusconi è pronto a fare un passo indietro? «Questo ovviamente io non lo posso sapere, lo dovete chiedere a tutta la coalizione di centrodestra, ho anche letto che c'è una riunione stasera: se arrivasse una chiusura il M5s, come si vede anche dai sondaggi, non avrebbe nessun problema a tornare al voto. Ho cercato in tutti questi sessanta giorni di capitalizzare al meglio gli 11 milioni di voti ricevuti per risolvere problemi».



"Impuntatura sulla mia persona". «In questi due mesi il MoVimento 5 Stelle ha fatto il possibile per dare al Paese un governo del cambiamento che finalmente lavori per i cittadini. Un'impuntatura sulla mia persona non c'è mai stata, perché l'unica cosa che mi sta a cuore è migliorare davvero la vita delle persone: è questa la soddisfazione più grande che posso avere». Così, su Facebook, il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio.