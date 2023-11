Ddl violenza donne, Senato semivuoto durante la discussione. L'ironia di Alessandro Gassmann: «Grande partecipazione...» Oggi, in Senato, si sarebbe dovuto discutere il problema della violenza sulle donne e dei femminicidi ma, in aula, non c'era quasi nessuno







di Redazione web Proprio oggi, mercoledì 22 novembre, in Senato si sarebbe dovuto discutere delle misure contro la violenza sulle donne e il femminicidio, ma l'aula era semideserta. Sui social, l'immagine è diventata in poco tempo virale e sono stati tantissimi gli utenti che si sono sfogati contro le istituzioni che vengono accusate di rimanere immobili davanti a tante cattiverie. Anche Alessandro Gassman si è espresso in merito su Twitter. Aula semideserta L'esame del disegno di legge del governo contro la violenza alle donne si svolge in un'Aula di Palazzo Madama semideserta. Quasi vuoti gli scranni di maggioranza e opposizione. Ai banchi del governo è seduta solo la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Presenze numerose solo nella tribuna riservata agli ospiti dalla quale assiste ai lavori una scolaresca di Colle val d'Elsa. A denunciare la scarsa presenza di senatori durante l'esame di un provvedimento che tutti definiscono importante è anche Susanna Camusso (PD) che su X posta la foto dell'Aula praticamente vuota. Bella, quasi commovente la partecipazione per la discussione sulle misure contro la violenza sulle donne e femminicidio . #nacosatriste pic.twitter.com/o8stViwbkT — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 22, 2023 Lo sfogo di Alessandro Gassman L'attore Alessandro Gassman ha condiviso sul proprio profilo Twitter la foto scattata dalla senatrice Susanna Camusso: l'aula del Senato semideserta nel giorno in cui si sarebbe dovuto affrontare il problema della violenza sulle donne. Gassman ha commentato così: «Bella, quasi commovente la partecipazione per la discussione sulle misure contro la violenza sulle donne e femminicidio». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 14:03

