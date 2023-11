Crozza imita Giorgia Meloni sullo scherzo telefonico dei due comici russi: «Adesso è di moda Israele»

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni reduce dello "scherzo telefonico" dei due comici russi, che confida il suo pensiero sull'Ucraina. Ecco l'imitazione del comico.

Le "parole" di Crozza-Giorgia Meloni

«Zelensky ha rotto. Gli abbiamo fatto vincere l'Eurofestival...e gli abbiamo dato le armi...l'abbiamo fatto collegare ovunque...co' quella magliettina verde marcio. Che devo fare di più? Lo mando a Ballando con le Stelle che glie rinnovo la visibilità. Ma poi pure basta... l'Ucraina non si porta più... adesso è di moda Israele». Così Maurizio Crozza ha ironicamente replicato le parole della Premier sul caso scoppiato negli scorsi giorni che l'ha vista vittima di uno scherzo telefonico divenuto un caso diplomatico.

