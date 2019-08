di Simone Canettieri

Le parole di Zingaretti. «Leggo molti retroscena, alcuni non veritieri. Il confronto è partito, è un fatto positivo per dare un governo di svolta». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti sotto la sede del



«Credo che siamo sulla strada giusta. Avevamo chiesto che si partisse su idee e contenuti e stasera continueremo ad approfondire, sono ottimista». «Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cada dopo 14 mesi». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti sotto la sede del Pd. «Abbiamo al centro gli interessi degli italiani, di chi torna a scuola tra qualche giorno, dei lavoratori, di una manovra che ha bisogno di un governo serio, autorevole e di svolta. Con il primo incontro interlocutorio ma comunque positivo il confronto è partito sui contenuti. Penso di poter costruire questo accordo, siamo sulla strada giusta». «Leggo molti retroscena, alcuni non veritieri. Il confronto è partito, è un fatto positivo per dare un governo di svolta». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti sotto la sede del Pd



Fonti M5S: si va verso il Conte-bis. Dopo il primo incontro tra il capo politico Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti «si va verso il Conte bis». Lo sottolineano fonti del M5S secondo le quali Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma, secondo le stesse fonti, il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere. Dopo il primo incontro tra il capo politico Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti «si va verso il Conte bis». Lo sottolineano fonti del M5S secondo le quali Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma, secondo le stesse fonti, il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere.

M5S-Pd, l'accelerata nel pomeriggio.

Davide Casaleggio e Nicola Morra sono presenti. «Il clima è più che positivo», risponde sorridente Morra, alludendo al tempo. Alla riunione si sono aggiunti anche i capigruppo Francesco D'Uva, Stefano Patuanelli e il socio di Rousseau Massimo Bugani, oltre a Nicola Morra e Pietro Dettori.

Il Quirinale attende sino a stasera. Prima di stilare questa sera il calendario delle Consultazioni previste a partire da domani, Prima di stilare questa sera il calendario delle Consultazioni previste a partire da domani, Mattarella sarebbe in attesa delle risposte dei partiti, per capire come procede il confronto e se effettivamente c'è la possibilità di dar vita ad un nuovo governo. Per questo, si apprende in ambienti parlamentari, il Colle avrebbe sollecitato le forze politiche a fornire entro le 19 un quadro della situazione. Se ci fosse la concreta possibilità di arrivare ad un accordo, potrebbe essere programmato un giro di consultazioni tra domani pomeriggio e la giornata di mercoledì. Altrimenti, qualora non dovesse emergere alcuna ipotesi di intesa, gli incontri al Quirinale potrebbero essere più rapidi, per poter dar vita velocemente ad un governo di garanzia, allo scioglimento delle Camere e ad elezioni il prima possibile.

Di Maio a colazione con Virginia. Il vicepremier e capo politico del M5s Il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio è da poco rientrato nella sua casa romana dopo una colazione con la fidanzata Virginia Saba . Il leader pentastellato e la sua ragazza all'ora di pranzo sono usciti insieme dalla casa del vicepremier per dirigersi a piedi e in abiti casual in un ristorante nei pressi della sua abitazione. Dopo il pranzo sono rientrati insieme a casa.

è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5Sse n'è andato. Il leader del Pd ha raggiunto poco dopo la sede del Pd. Nella sostanza, non si è sciolto il nodo della premiership. Dopo un primo incontro interlocutorio tra Zingaretti e Di Maio il confronto prosegue e alle 21 è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S. Parteciperanno Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5Stelle. Zingaretti ha riunito al Nazareno i dirigenti del Pd. Alla sede del partito, alla spicciolata, sono arrivati Graziano Delio, Andrea Orlando, Antonio Misiani, Piero Fassino e altri ancora.alle 19.00 ha fatto il suo ingresso a Palazzo Chigi, reduce dal G7 di Biarritz.va avanti e la crisi di governo sembra, quindi, alla svolta. Mentre era in corso il vertice 5Stelle a Roma sono arrivati segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con con lo stato maggiore del Movimento, ha definito con il segretario del Pd Nicola Zingaretti un incontro. Come anticipato da Il Messaggero, l'incontro è stato calendarizzato alle 18. Ore decisive, quindi, per il. Di Maio, come ha raggiunto Palazzo Chigi alle 17.55, pochi minuti dopo è entrato anche il leader democrat. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha lasciato Palazzo dopo 25 minuti di faccia a faccia.Lungo vertice in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma delper decidere quale strada prendere. Al summit partecipano tra i big Luigi Di Maio (arrivato poco dopo le 15.30 senza rilasciare alcuna dichiarazione), Davide Casaleggio e Roberto Fico. Non risulta la presenza di Alessandro Di Battist a, così come quella di Beppe Grillo . Dal caminetto pentastellato uscirà la linea. Le posizioni dei big al momento sono queste: Fico (e Grillo) è per il Conte bis con il Pd, Dibba è contrario, Casaleggio ha molti dubbi. Al vertice c'è anche Paola Taverna. La riunione - nel centro di Roma - arriva dopo una lunga notte di telefonate tra i big del M5S., uomini di governo dicono che «la partita non è ancora chiusa: continuano i contatti tra Di Maio e Salvini . Al momento per noi gli scenari possibili hanno queste percentuali: 50% voto, 25% Conte bis con il Pd, 25% Di Maio premier con noi». Ma i fari sono puntati sulle mosse di Di Maio: in giornata dovrà dire addio al Pd o stringere un accordo che al momento passerebbe da un sì al premier uscente in cambio, queste sono le condizioni di Zingaretti, di una forte diminuzione della pattuglia M5S nella squadra di governo al posto di un monocolore dem.