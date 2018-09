Rogue0, l'Hacker AntiCasaleggio ha messo in rete il numero di telefono di Alessandro Di Battista

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È tornato a farsi vivo questa notte. Ancora una volta postando su Twitter i dati sensibili degli iscritti alla, la piattaforma di voto del Movimento 5 Stelle creata dalla Casaleggio Associati.Stiamo parlando di, l’hacker, anti casaleggio, che puntualmente - tramite queste azioni - dimostra la vulnerabilità della piattaforma del M5S, rendendo palese la poca affidabilità rispetto a tentativi esterni di manipolazione del voto online. Un vero e proprio "black hat", un atto portato avanti da un hacker con fini criminali, si è congedato questa notte lasciando un “regalo” ai suoi follower (a little gift for you) ovvero i dati di accesso alla piattaforma di Alessandro Di Battista è il suo numero di telefono.Un attacco alla privacy dell’ex deputato del M5S, come a quella di tanti iscritti al movimento, ma che mette in luce ancora una volta le non poche falle della piattaforma dei cinquestelle