Veronica Timperi

Sperimentazione, apertura a nuove culture e non solo capi, ma anche bijoux couture. L'edizione estiva di Altaroma apre col botto con una miriade di eventi che parlano di innovazione e talenti emergenti.

Gaia Caramazza con il suo brand GAIA Italian Handmade Jewellery, è protagonista dell'opening di showcase, il progetto ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione con ICE Agenzia dedicato a brand e designer indipendenti. Qui presenta la Collezione Impero, tributo alla donna romana e ad un'epoca intramontabile, composto da anelli ed orecchini reversibili, bracciali da polso e da braccio realizzati da antiche tecniche di micromodellazione. Sabato mattina, a Palazzo Dama, Benedetta Paravia (foto) apre le porte alla stampa per la presentazione del nuovo format crossmediale televisivo, web e in-flight, Hi Emirates che sarà trasmessa in occasione della Festa Nazionale sui Canali Abu Dhabi TV e Dubai One in prima serata (la nostra Rai 1). Tolleranza ed inclusione sono protagonisti anche domenica al Prati Bus District, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della settimana capitolina di alta moda, la 29.a edizione del concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti e la International Young Designers Selection RMI 2019, promossa ed organizzata da CNA Federmoda, patrocinata da Altaroma e realizzata in collaborazione con The One Milano. Di particolare prestigio la collaborazione con la Mozambique Fashion Week di Maputo basata sullo scambio di esperienze tra giovani stilisti italiani e mozambicani.

riproduzione riservata ®

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

