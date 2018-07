Un buongiorno da 7 milioni di like

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Un «Buongiorno» da oltre 7 milioni di like. Cristiano Ronaldo forver: tutti pazzi per lui. Una toccata e fuga che lascia il segno. Presentato alla stampa lunedì, il suo primo saluto in italiano da giocatore della Juventus vale l'investimento del club bianconero.Ma è già tempo di ripartire: il portoghese è volato in Cina per promuovere un suo brand (Nike). A proposito di record, CR7 ne ha raccolto un altro, l'ennesimo, sui social: la sua prima foto con la maglia bianconera (pubblicata martedì) ha sfondato quota 11,3 milioni di like.Tanto da entrare (al quarto posto) nella top cinque assoluta di tutti i tempi su Instagram. Agganciata Beyoncé, a un passo da se stesso, ovvero dall'annuncio della nascita del suo secondo figlio, all'inseguimento di Justin Bieber (12milioni e 600mila like), seconda.Mentre il suo grande rivale, Leo Messi, è solo 14°, con 9milioni e 800mila like. Per quanto riguarda la Top 20 su Instagram, Cristiano è presente altre cinque volte.CR7-mania no-stop. Ieri al J-Museum oltre 200 in fila sotto la candela di mezzogiorno: tanti stranieri, tra l'altro (olandesi in particolare). Tutti a caccia di una foto che ritrae il primo giorno di Ronaldo allo Juventus Stadium, nel giorno della sua presentazione. E da ieri è in vendita pure la terza maglia, di colore grigio. Del tutto ecologica. Allo store bianconero non hanno dubbi: ne verranno vendute parecchie con il numero 7 stampato.Il suo rientro a Torino è previsto lunedì 30: sarà in quella data che Cristiano Ronaldo svolgerà il primo allenamento con la Juventus alla Continassa.Per vedere CR7 in campo per la prima volta con la maglia della Juve bisognerà attendere il 12 agosto: l'occasione sarà quella della consueta partita in famiglia a Villar Perosa. Tanto cara all'Avvocato. Al fenomeno Ronaldo è stata cosegnata anche una fiammante Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 700 Cv: il Suv più potente al mondo.Nel frattempo è stata ufficiliazzata la sede dell'ulltimo incontro degli azzurri nella Nazions Cup: sabato 17 novembre a San Siro la sfida tra la Nazionale di Mancini e il Portogallo di CR7.riproduzione riservata ®