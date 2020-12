Tumore al seno, i traguardi delle donne

ROMA- Nicoletta, Rossella, Ilaria, Paola sono le protagoniste di Donne - Storie che ispirano: docu-serie in 4 episodi condotta da Paola Marella in onda da domenica 22 novembre su LA7d, alle ore 18.20. La docu-serie è nata nell'ambito del progetto Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico, la campagna nazionale promossa dal 2017 da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia per rompere il muro di silenzio che circonda le 37mila donne italiane con questa malattia. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone nel pieno della loro vita sociale, familiare e lavorativa, che viene improvvisamente sconvolta dalla diagnosi. Sebbene non esista ancora una cura risolutiva per il cancro mammario metastatico, le terapie mirate di ultima generazione sono oggi in grado di bloccare o rallentare la progressione della malattia, garantendo al contempo una buona qualità di vita. Paola Marella, uno dei più apprezzati personaggi televisivi, oltre che conduttrice della docu-serie è anche testimonial di questa edizione della campagna (info www.voltatiguardaascolta.it). (A.Cap.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

