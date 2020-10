Sono 17 mila i nuovi contagi ma c'è il crollo dei tamponi

Come ogni lunedì da inizio pandemia cala il numero di contagi, ma è solo un dato illusorio conseguente al crollo dei tamponi sceso ieri a 124mila in un giorno. L'aumento resta alto con 17mila casi positivi in più e si conferma in crescita il rapporto tra positivi e casi testati ora al 21,58% con i picchi che si raggiungono in Valle d'Aosta (sopra il 50%), Liguria e nella provincia autonoma di Trento (sopra il 40%). Impietoso il confronto con i precedenti lunedì: una settimana fa furono 9.338, due settimana fa 4.619 e tre settimane fa 2.257. In numeri assoluti è ancora la Lombardia la regione più colpita con 3.570 casi in più, poi la Toscana (2.171), la Campania (1.981), il Lazio (1-698) e il Piemonte (1.625). Riprende a salire anche il dato dei decessi: ieri 141 di cui diciassette in Lombardia, sedici nel Lazio e in Campania e quattordici in Piemonte, solo per citare le più colpite. Non va meglio la situazione negli ospedale con un +76 posti letto occupati in terapia intensiva e quasi mille persone in più ricoverate in altri reparti.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA