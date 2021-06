Si sono svolti ieri, proprio nel giorno di quell'esame di Maturità che avrebbe dovuto sostenere, i funerali di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta dopo aver ricevuto la prima dose di Vaxzevria, il vaccino di AstraZeneca. La messa, nella chiesa di Sant'Antonio a Sestri Levante, è stata officiata dal vescovo Alberto Tanasini che ha aperto le esequie leggendo il messaggio di Papa Francesco che si è detto vicino al papà Roberto, alla mamma Barbara e alla sorella Beatrice «in un momento così doloroso». Sestri in lutto cittadino: negozi e esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche.

Proseguono le indagini della procura di Genova sulla vicenda. I pm Francesca Rombolà e Stefano Puppo sentiranno tutti i medici che hanno preso in cura la giovane. Dal medico di base al ginecologo, passando per il personale sanitario degli ospedali di Lavagna e del San Martino e quelli dell'hub vaccinale dove le è stato inoculato il siero. L'autopsia ha confermato il decesso per emorragia cerebrale. Il medico legale Luca Tajana e l'ematologo Franco Piovella hanno chiesto 90 giorni per completare anche gli accertamenti istologici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

