Si aggiunge ai dieci tristellati italiani. Enrico Bartolini, chef del ristorante all'interno del Mudec di Milano, sale sul podio con le tre stelle della Guida Michelin, riportandole a Milano dopo Gualtiero Marchesi. Una cucina contemporanea, tra classicità e sperimentazione. E chissà se non sarà sempre lui lo chef della serata della prima della Scala di Puccini: tutti e due toscani.

Felicità a mille?

«Emozionato. La felicità la tengo dentro. Mi avevano invitato per accompagnare Donato Ascani, lo chef del ristorante Glam di Venezia che porta la mia firma e che ha preso due stelle».

Sì, ma i rumors circolavano da un po'...

«Sì, ma tra il dire e il fare ci sono le tre stelle. E non è facile. Ci sono bistellati che non hanno la terza e che stimo molto».

Cosa si prova a indossare la giacca con tre stelle?

«Pesa, pesa. Sembra di ferro più che di cotone (ride, ndr). Uno stimolo a continuare a fare bene quello che abbiamo fatto finora. Con il coraggio di mettere in campo le idee che ci passano per la testa. Non smettere mai di migliorarci. Ci dà coraggio e visibilità che ci aiuta a esprimerci ancora meglio. Dobbiamo approfittarne in modo serio come abbiamo fatto finora».

Le regole per arrivarci?

«Rispetto, disciplina, rigore. Non dimenticando mai la sensibilità e la gioia».

Tre stelle a Milano mancavano dai tempi di Gualtiero Marchesi.

«Lo penserò ogni sera, con grande onore».

(R. Vec.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA