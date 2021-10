Scontri no pass, altri quattro indagati L'accusa: «Istigazione a delinquere»

Altri quattro esponenti del movimento dell'ultradestra Forza Nuova indagati dopo gli arresti per i disordini al corteo No Pass di sabato scorso a Roma (di questi, sette sono militanti di Fn tra cui i leader del movimento di ultradestra).

Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, sono iscritti nel filone di inchiesta della Procura di Roma che ha portato anche all'oscuramento del sito web dell'organizzazione. Nel loro confronti i pm contestano l'avere istigato «pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni» in un comunicato nel quale - riferendosi agli scontri di piazza- si sosteneva che «la rivolta non si ferma» e che il popolo «ha deciso di alzare il livello dello scontro».

Oggi poi si riunisce il Comitato per l'Ordine e la sicurezza in cui la ministra Lamorgese illustrerà la nuova strategia in vista delle manifestazioni e del G20 in programma a »Roma.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

