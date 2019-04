Mario Fabbroni

Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da Navigator, ovvero le figure che risultano essere indispensabili per la corretta applicazione del Reddito di cittadinanza. A guidare la classifica c'è la Sicilia con 2.477 candidati, con l'isola che precede di un'incollatura la Campania (2.475). Più staccate figurano Lazio con 2.236 domande di aspiranti Navigator, quindi la Puglia (2.004 richieste) e la Calabria (1.497). I candidati posseggono soprattutto la laurea in Giurisprudenza (sono ben 5.781 rispetto al totale). Seguono i laureati in Scienze economico-aziendali (2.521). Le candidature vanno inviate entro l'8 maggio alle ore 12.

Intanto oltre la metà degli assegni già pronti per il Reddito di cittadinanza viaggia sotto i 500 euro al mese: si tratta degli importi destinati a quasi 274 mila richieste (il 58%) delle prime 473 mila domande elaborate dall'Inps. Quasi il 21% (oltre 97 mila) si piazza tra i 500 e i 750 euro, oltre il 21% si attesta oltre i 750 euro (oltre 101 mila). Per Landini (Cgil) la maggior parte delle richieste viene «da 40-50enni che hanno perso il lavoro. Meno dai giovani».

