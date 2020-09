Raptus a cena, uccide il suo vicino

Nico Riva

Notte di sangue a Prato. Mirko Congera aveva 44 anni: è stato aggredito e ucciso nella sua casa con una coltellata fatale alla gola. I carabinieri hanno arrestato il presunto omicida: un vicino di casa, Christian Ottavi, 43 anni. Anche la compagna di Congera, Daniela Gioitta, di due anni più giovane, è rimasta ferita, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Ha dato lei l'allarme e fatto il nome dell'amico, indicandolo come aggressore ai carabinieri. Ora si trova ricoverata all'ospedale Santo Stefano.

Secondo gli inquirenti, Ottavi sarebbe stato invitato dalla coppia a casa, dove sarebbe scoppiata una discussione accesa: il movente è da chiarire, durante l'interrogatorio l'uomo non ha aperto bocca. Il litigio è degenerato all'improvviso: intorno a mezzanotte i vicini hanno sentito le urla delle vittime. I carabinieri hanno rintracciato in poco tempo il 43enne, che al momento del fermo portava ancora i vestiti insanguinati.

