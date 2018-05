Race for the Cure, roba da Capitani

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoROMA - In campo per fare squadra e raggiungere, tutti insieme, il record di 75mila partecipanti per la XIX edizione della Race for the Cure di Roma. I Capitani Famosi, volti noti dello sport e dello spettacolo, chiamano a raccolta i loro fan tramite social network per convincerli ad iscriversi alla maratona contro il tumore al seno, che si correrà domenica prossima nella Capitale: 5 km di maratona storica e 2 km di passeggiata.Tra i Vip ci sono Fiorello, Tiziano Ferro e Claudia Gerini, Alessandro Borghese e Carlo Verdone, Claudio Bisio, Elodie e Luca Barbarossa. E ancora Arisa, Caterina Balivo, Luca Ward e Zdenek Zeman. Madrine dell'evento, che verrà presentato domani a Roma con l'inaugurazione del Villaggio al Circo Massimo, sono come sempre le attrici Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta.Dal 2000 ad oggi, l'associazione Susan G. Komen Italia ha investito più di 15 milioni di euro in oltre 800 progetti per la salute delle donne, ha realizzato oltre 1.400 sessioni gratuite di formazione in 109 città italiane per oltre 56.000 partecipanti, ha offerto gratuitamente oltre 63.000 prestazioni mediche ed ha erogato oltre 1.600.000 euro in premi di studio a giovani medici.In prima linea per la raccolta fondi non solo la Race che si correrà a Roma ma anche quelle che seguiranno, da qui a ottobre, nelle città di Bari, Bologna e Brescia: tutti i partecipanti, grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Associazione Susan G. Komen con il Ministero dei Beni culturali, mostrando la ricevuta di iscrizione e il pettorale di gara entreranno gratis nei musei e nei parchi archeologici statali. I siti che aderiscono sono in costante aumento: anche questo è un record da battere.riproduzione riservata ®