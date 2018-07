Psg alla carica dopo Bonucci insegue Donnarrumma

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Psg fa la spesa in Casa Milan. Non c'è solo Bonucci tra i consigli di mercato di Gianluigi Buffon che ora sembra favorevole ad accogliere (e a far crescere) tra le sue braccia pure Donnarumma. Un affarone da quasi 80 milioni di euro per il Milan. Lunedì Fassone e Mirabelli (o chi per loro) dovrebbero ricevere due offerte ufficiali. Una via Alessandro Lucci (agente anche di Suso), l'altra tramite Mino Raiola che dopo non essere riuscito a piazzare Areola alla Roma vuole riuscire a portare Gigio sotto la Tour Eiffel.Per Leo il club rossonero non può accettare meno di 32 milioni (da evitare una minusvalenza), per il portierone si parte da 45 milioni di euro. Due cessioni illustri che potrebbero unirsi a quelle di Kalinic (ormai definiti anche gli ultimi dettagli), André Silva (più Valencia che Wolves) e Andrea Bertolacci: il centrocampista tornerà al Genoa, decisivo il via libera di Gattuso che in cambio avrà il croato Milan Badelj che ha detto di no allo Zenit di San Pietroburgo pur di mantenere la parola data ai rossoneri lo scorso gennaio. Un rinforzo di qualità per un Milan che poi cercarà di riportare in Italia Alvaro Morata. (L.Ucc.)