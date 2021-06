«Ok la cronaca ma la tv deve tutelare tutte le sensibilità»

Michele Anzaldi, giornalista, politico e segretario della Commissione di vigilanza Rai, quel video andava pubblicato?

«Il diritto di cronaca è sacrosanto, dopo di che va detto che non tutti siamo pronti o vogliamo vedere certe immagini. Servono filtri protettivi come attenzione immagini forti, in modo che chi non vuole vederlo non lo vede. Anche perché ci si trova davanti a qualcosa che va al di là di ogni immaginazione».

In tv funziona il filtro?

«No. Anche se il giornalista avverte dell'arrivo di immagini violente, non vai a cambiare canale. Sui giornali puoi scegliere se leggere o no, su internet puoi decidere di non cliccare. Ma il ragazzo adolescente, magari obbligato a seguire il tg, si ritrova davanti alla tv con immagini troppo dure. Per questo il legislatore ha pensato alla fascia protetta, la tv deve proteggere da questi casi e dare un servizio pubblico».(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

