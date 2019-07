Non per le testate (giornalistiche) per le quali lavorano, ma per gli strumenti che suonano: così intendono passare alla storia - per esempio mercoledì 17 luglio a piazza Magenta a Capalbio, a latere della manifestazione Capalbio Libri - i componenti di The Scoop Jazz Band. Si tratta dei giornalisti Dino Pesole (chitarra), Romano Petruzzi e Paolo Farinelli (sax), Stefano Abitante (tromba), Donatella Cambuli (voce), Guido Cascone (batteria), Stefano Sofi (percussioni), Antonello Mango (basso) e Antonio Troise (tastiere). Insieme proporranno un sound innovativo con un repertorio misto di successi standard jazz e classici blues e swing, e reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico, che animerà con ritmo le danze nella piazza di uno dei più bei borghi della Maremma e d'Italia. La serata-evento, presentata dall'attrice Marta Mondelli è realizzata da Zigzag, agenzia di comunicazione specializzata nella produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d'impresa, fondata da Andrea Zagami e che a Capalbio da tredici anni organizza Capalbio Libri, quest'anno in programma dal 26 luglio al 4 agosto.

