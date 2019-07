NODO TRASPORTI

Lorena Loiacono

Alla metropolitana A serve una fermata in più per raggiungere Torrevecchia: il Campidoglio prima dice no, poi ci ripensa. Potrebbe essere realizzato dal Piano della mobilità da qui a 10 anni. Alla richiesta dei comitati di zona, infatti, la sindaca Raggi ha inizialmente negato il prolungamento della metro A, a breve, e ha assicurato: «Andrete in funivia».

Ma la commissione mobilità è tornata sulla proposta e con una mozione ha chiesto l'impegno della Sindaca e della Giunta al prolungamento da Battistini fino a Torrevecchia. La necessità di un prolungamento è stata avanzata, con una petizione da 850 firme, dal Comitato per la mobilità sostenibile per il quadrante nord-ovest di Roma che, esprimendo di fatto un'esigenza particolarmente sentita dai residenti, si è fatto portavoce della richiesta di iniziativa popolare. Ma su quel quadrante insiste il progetto della funivia, particolarmente caro al M5S, che dovrebbe collegare proprio Battistini a Casalotti: 110 milioni di euro di spesa, 19 mesi di cantiere da far avviare prima che scada il mandato della Raggi. Quindi nella primavera del 2021. E così la sindaca ha bocciato il prolungamento della metro spiegando al Comitato le valutazioni fatte dal Campidoglio nel preferire la funivia alla metro, il cui progetto è stato messo da parte nel 2016 perché costava troppo.

Ma l'idea della funivia, secondo i residenti, non può rappresentare un'alternativa alla metropolitana che garantisce maggiore velocità e soprattutto maggiore capienza. E lascia non poche perplessità anche al Comitato per la mobilità sostenibile per il quadrante nord-ovest di Roma: «Chiediamo il prolungamento della metro A che - spiega il tesoriere del Comitato, Pietro Contegiacomo - porta circa 1200 passeggeri. Ipotizziamo che al capolinea ne arrivi la metà: quindi 600 persone. Come può una funivia sostituirsi ad una metro, visto che, con un viaggio ogni 20 minuti, dovrebbe portare qualcosa come 1800 persone l'ora? La funivia è presente in tante città europee e italiane ma ha uno scopo panoramico, non di trasporto pubblico». La funivia, quindi, non vale una metropolitana. E lo sanno bene i romani. Ora lo dice anche la commissione mobilità che, con il presidente calabrese, impegna la sindaca e la Giunta al prolungamento fino a Torrevecchia.

